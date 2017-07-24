Поддубский: "Сейчас для "СКА-Хабаровска" все соперники топовые"

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Поддубский: "Сейчас для "СКА-Хабаровска" все соперники топовые"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" в матче второго тура чемпионата России.

"Первый тайм полностью провалили. Была видна нервозность, не понимаю, откуда она взялась, ведь с "Зенитом" смотрелись достойно по моментам. Во втором тайме были неплохие подходы, но не забили. Потихоньку адаптируемся к Премьер-лиге. Сейчас для нас все соперники топовые, в том числе и "Арсенал". Игра покажет, чего ждать в ближайших матчах" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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