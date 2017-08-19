Поддубский: "В принципе, боевая ничья"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский высказался после матча седьмого тура чемпионата России против "Тосно".

"В принципе, боевая ничья. Было много борьбы на поле. В первом тайме мы выглядели посвежее, во втором подсели. Физиологию, наверное, не обманешь всё-таки. Но благодарен ребятам, выстояли. В конце ещё был моментик, так что могли увезти три очка, но могли и проиграть. Думаю, зрителям игра понравилась, боевая" - сказал Поддубский.

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