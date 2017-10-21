Поддубский: "Во втором тайме матча с "Уфой" что-то пошло не так"

Теги алексей поддубскийуфаска хабаровск

Поддубский: "Во втором тайме матча с "Уфой" что-то пошло не так"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский дал комментарии после матча 14-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Результатом недоволен, но счёт по игре. В первом тайме забили два гола, а в перерыве я не смог достучаться до футболистов. В итоге после перерыва дважды пропустили. Что-то пошло не так. Потеряли концентрацию" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" – "Уфа". | http://soccernews.ru

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