Поддубский: "Во втором тайме матча с "Уфой" что-то пошло не так"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский дал комментарии после матча 14-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Результатом недоволен, но счёт по игре. В первом тайме забили два гола, а в перерыве я не смог достучаться до футболистов. В итоге после перерыва дважды пропустили. Что-то пошло не так. Потеряли концентрацию" - сказал Поддубский.

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