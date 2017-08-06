Поддубский: "Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" в матче четвёртого тура чемпионата России.

"Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение. К сожалению, не дотерпели, пропустили в самом конце. Мы знаем, что "Локомотив" - серьёзный соперник, но шанс у нас свой был. Мы могли сравнять счёт" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" – "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru