Поддубский: "Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение"

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Поддубский: "Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" в матче четвёртого тура чемпионата России.

"Я поблагодарил ребят за самоотдачу и терпение. К сожалению, не дотерпели, пропустили в самом конце. Мы знаем, что "Локомотив" - серьёзный соперник, но шанс у нас свой был. Мы могли сравнять счёт" - сказал Поддубский

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" – "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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