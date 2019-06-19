"Подготовка началась": Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

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"Подготовка началась": Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в своем инстаграме разместил фотографию с тренировки по боксу и ММА. Под снимком он поблагодарил бойцов за компанию.

"Подготовка началась!" - написал Дзюба.

Ранее Дзюба поблагодарил фанатов "Зенита", которые назвали его лучшим игроком сезона.

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