"Подготовка началась": Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в своем инстаграме разместил фотографию с тренировки по боксу и ММА. Под снимком он поблагодарил бойцов за компанию.

"Подготовка началась!" - написал Дзюба.

Ранее Дзюба поблагодарил фанатов "Зенита", которые назвали его лучшим игроком сезона.

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