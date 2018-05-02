Подготовку к Эль Класико "Барселона" начнет в четверг

Теги барселонареал мадрид

Подготовку к Эль Класико "Барселона" начнет в четвергПодготовку к Эль Класико, которое состоится в ближайшее воскресенье, каталонская "Барселона" начнет только завтра.

Как информирует El Mundo Deportivo, тренерский штаб "сине-гранатовых" предоставил своим игрокам три дня отдыха после выигрыша Ла Лиги. А уже в четверг каталонский гранд возобновит тренировки перед принципиальным матчем с мадридским "Реалом".

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать "Барселоне" чемпионский коридор. | soccernews.ru

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