Подготовку к Эль Класико "Барселона" начнет в четверг

Подготовку к Эль Класико, которое состоится в ближайшее воскресенье, каталонская "Барселона" начнет только завтра.

Как информирует El Mundo Deportivo, тренерский штаб "сине-гранатовых" предоставил своим игрокам три дня отдыха после выигрыша Ла Лиги. А уже в четверг каталонский гранд возобновит тренировки перед принципиальным матчем с мадридским "Реалом".

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать "Барселоне" чемпионский коридор. | soccernews.ru