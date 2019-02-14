Подкаблучник: названа причина лишения Икарди капитанской повязки

Стала известна настоящая причина лишения капитанской повязки аргентинского нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство клуба осталось недовольно тем, что Икарди промолчал после слов своей жены Ванды Нары, которая ранее критиковала клуб. Также в "Интере" считают, что Икарди должен был брать на себя инициативу в раздевалке.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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