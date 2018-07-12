Поднять престиж Серии А: что на самом деле скрывается за трансфером Роналду в "Ювентус"?

Вчера официальный сайт туринского "Ювентуса" объявил о том, что лидер мадридского "Реала", пятикратный обладатель золотого мяча и один из лучших футболистов планеты на данный момент Криштиану Роналду будет играть в их команде. Подобный расклад было очень сложно предугадать, ведь Ронни, в отличии от других звезд мирового калибра, выбрал совершенно уникальный путь.

В свои 33 года он решил не продолжать выступление в клубе, где его знают, любят и боготворят, но и не ушел на заслуженный отдых в США, Китай, Австралию, Катар или другие страны, где можно срубить очень хороших денег. Нет, он ушел в "Ювентус", подписал контракт на 4 года и, кажется, еще собирается выиграть несколько трофеев, в том числе помочь "старой синьоре" выиграть Лигу Чемпионов. Неплохие планы, как для возраста, когда многие другие игроки уже подумывают о том, чтобы вешать бутсы на гвоздь или уезжать на заработки в экзотические чемпионаты. Но это не про КриРо!

Почему Роналду ушел?

Наверное, ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Но, как ни странно, многих он волнует больше всего. Мол, 9 уникальных лет в "Реале", невероятные рекорды, король Мадрида, икона клуба и прочее, прочее, прочее… Но как-то так случилось, что КР7 вмиг отказался от всего этого и уехал в незнакомую Италию. "Новые вызовы" – скажете вы! И приведете цитаты с прощального письма Роналду! Возможно, но очень уж банально, тем более, что испанская пресса уверяет в совсем других причинах отъезда из Мадрида.

Наверное, об этом факторе все прямо или опосредованно слышали – финансовая сторона. Да, Роналду хотел зарплату в 30 млн евро, но Флорентино Перес отказался прописывать этот пункт в контракте португальца. Версия вполне реальна, ведь кому захочется платить 30 млн евро в год игроку, которому скоро стукнет 34 года. Но вот авторитетные испанские издания говорят совсем о другом. Перес и рад бы поднять зарплату Роналду, но он просто не смог этого сделать. Внешнее благополучие и четыре Лиги Чемпионов прочно и надежно скрывают тот факт, что у босса "сливочных" не все так гладко в финансовом плане, а именно наличие долгов заставляет Переса немного бережней относится к деньгам. Этот факт, к слову, вполне объясняет почему любитель потратится на дорогостоящих футболистов уже 4 года не обновляет состав (за исключением инвестиций в молодые таланты). А тут еще и появился шанс немного разгрузить зарплатную ведомость, да еще и получить больше 100 млн за 33-летнего игрока. Почему бы и не продать!

А вот "Ювентус" требуемую сумму заплатить смог. К этому всему делу есть вопросы, ведь ранее сообщалось, что вовсе не "старая синьора" будет платить португальцу. Все деньги он будет получать от спонсорского контракта с компанией "ФИАТ". Работники этого автомобильного бренда уже вовсю объявляют о забастовках, но вряд ли они на что-то повлияют, ведь цель такого непопулярного решения весьма проста и благородна – обойти финансовый "фейр-плей". Все это хитросплетения наталкивают на мысль, что в данной истории все не так просто, и в обычного рядового болельщика шансов узнать правду немного. Разве что какие-то спортивные журналисты проведут расследование по типу "документов Пентагона" в США. Но это все из разряда фантастики.

От трансфера Роналду выиграют все

Как ни странно, сделка по Роналду – одна из самых интересных и выгодных в текущем десятилетии. Да, можно вспомнить о переходах Неймара и Мбаппе в ПСЖ, однако есть одно существенное отличие. Килиан имеет статус перспективной звезды и его переход был осуществлен в пределах одной страны. Так что многие даже не осознали тот факт, что казна "Монако" существенно расширилась, а ПСЖ приобрел одного из лучших вингеров мира (в перспективе). С Неймаром ситуация немного иная, однако бразилец еще слишком мало поиграл, чтобы иметь такой престиж футбольном мире, какой есть у Роналду, даже несмотря на выигранную Лигу Чемпионов.

В чем же выгода от трансфера? Кто бы там что не говорил, но первый человек, который должен поблагодарить судьбу за такую выгодную сделку – это Флорентино Перес. Да-да, не удивляйтесь. Просто подумайте! Босс "Реала" продает 33-летнего игрока, карьера которого постепенно будет идти на спад, за 112 миллионов евро, что, кстати, сделало этот переход пятым самым дорогим в истории. Только вдумайтесь в эту фразу! Клубы платят больше 100 миллионов за молодых, извините, пацанов, а тут между ними разместился опытный и по футбольному старый дядька. В любой другой ситуации "Реал" не получил бы столько денег за столь возрастного футболиста. Да, скорее всего, Пересу придется потрудится поискать кого-то, чтобы закрыть позицию КриРо, но об этом разговор пойдет чуточку позже.

А что же "Ювентус"? Не переплатил ли он? Вполне возможно, но сейчас в Турине это мало кого должно волновать. В первую очередь из-за того, что Роналду имеет опыт выигрыша Лиги Чемпионов, да и не одной, так что вполне может помочь "старой синьоре" снова вступить в борьбу за этот трофей. Ведь сколько бы лет не было Роналду, но еще один-два сезона он в любом случае будет претендентом на золотой мяч.

Кроме того, приобретения Ронни может стать для "Юве" неким статусным маркером. Вот, мол, посмотрите какие легенды играют в нашем клубе. А в какую команду пойдут другие суперзвезды: в условный лондонский "Арсенал", который уже несколько лет не борется ни за что серьезное, или "Ювентус", где можно будет поиграть рядом с пятикратным (пока что!) обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе, да еще практически гарантированно выиграть Скудетто. Вот и поди подумай! Уже хотя бы за возможность немного подняться в футбольной иерархии к уровню небожителей можно отдать 112 миллионов евро, а можно и больше.

Кстати говоря, "Ювентус" и "Реал" – не единственные клубы, которые участвуют в сделке по Роналду. Согласно правилам ФИФА, команды, которые причастны к развитию футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, имеют возможность получить так называемый "платеж солидарности", который исчисляется несколькими процентами от общей суммы трансфера. Таким образом, клубы "Насиональ", "Спортинг" и "Манчестер Юнайтед" получат в свое распоряжение суммы от 200 тыс. до 2 млн евро. Хороший пассивный доход, однако! Да, для футбольного мира это небольшие деньги, но на двухмесячную зарплату условному Полю Погба должно хватить.

Глобальная польза от трансфера Роналду

А теперь перейдем к глобальному и, наверное, к главному. Трансфер Роналду будет полезен не только клубам, а целым станам. Речь, конечно, о чемпионате Италии. В середине 90-ых - начале 2000-ых годов Серия "А" была одной из самых лучших и популярных лиг мира. Этакий прототип современной АПЛ. Именно туда ехали все лучшие футболисты, именно там устанавливались все трансферные рекорды. Но то время ушло, и ушло оно где-то в 2006 году, после так называемого "Моджигейта" – одного из самых крупных коррупционных скандалов в Италии. С тех пор на Аппенинском полуострове значительно поубавилось игроков мирового масштаба. Да, "Интер" и "Ювентус" поочередно шумели в Лиге Чемпионов и даже выигрывали ее, но все это никак не помогало уровню лиги.

Ну а теперь многие факторы говорят о том, что Серия "А" снова набирает обороты. В прошлом сезоне в ней наконец-то появилась конкуренция: "Ювентус" и "Наполи" до последнего сражались за чемпионство, "Интер" и "Лацио" лишь в последнем туре решили кто из них получит последнюю путевку в Лигу Чемпионов, средний класс в лице "Сампдории" и "Аталанты" регулярно навязывал борьбу лидерам, в конце концов "Рома" выбила "Барселону" из Лиги Чемпионов. А теперь во всем этом цветущем саду появится не просто лучший футболист мира, а еще и один из самых узнаваемых мужчин на планете. Вы все еще думаете, что это никак не повлияет на интерес к Серии "А"? Повлияет! Конечно, она вдруг не станет более популярной, чем Ла Лига или АПЛ, но приблизится к тому, чтобы о ней говорили почти с той же частотой, что и про эти две, безусловно, лучшие лиги в мире.

Что ждет Роналду в "Ювентусе"?

Вряд ли будет корректно рассуждать о том, как изменится игра "старой синьоры" после прихода в нее Роналду. Такие вещи не определяет лишь один игрок, да и к тому же пока не понятно, как будет выглядеть состав "Юве" в следующем сезоне, ведь трансферная кампания еще не закончена, да и теперь итальянской команде придется кого-то продать, чтобы не нарушать правила "фейр-плей". Одно можно сказать точно: игрок за 112 миллионов однозначно будет ключевым в построения Аллегри. В таком случае Дибале, Манджукичу или Игуаину точно не найдется места не только в основном составе, а и, возможно, в запасе. Впрочем, на Игуаина, например, претендует "Челси", а за Дибалой уже долгое время охотятся лучшие европейские клубы. Одним словом, кому-то придется подвинуться.

Ожидать, что Роналду просто так примет на себя роль ассистента, будет раздавать передачи, отрабатывать в обороне и помогать форвардам забивать – это конечно же наивно. Ронни, безусловно, захочет примерять на себе роль главного бомбардира Серии "А", тем более, что здесь забивать значительно легче, чем в Ла Лиге. В мадридском "Реале", играя на позиции вингера, Роналду забил 44 гола за полный сезон и отдал 8 голевых передач. А если взять во внимание такие важные статистические показатели, как среднее количество ударов, ключевых пасов и обводок за матч, то в этих компонентах КриРо значительно уступает многим футболистам линии атаки "Ювентуса".

Так, например, в "Реале" Роналду делал в среднем 1,4 ключевые передачи за матч. В то же время вингеры "Юве" Куадрадо, Дуглас Коста и нападающий Дибала исполняли в среднем 1,9, 1,9 и 1,6 ключевых передач соответственно. Такая же ситуация с обводками. Если учесть все турниры, то Роналду делал в среднем полторы обводки за матч. В "Ювентусе" идентичный показатель имеет Куадрадо, у Дибалы и Косты значительно больше – 2,8 и 3,4.

Учитывая тот факт, системы игры "Реала" и "Ювентуса" в этом сезоне были очень похожи, можно предположить, что и в своем новом клубе Ронни будет исполнять роль главного голеадора, расположившись на позиции вингера. Но для таких раскладов в "Ювентусе" нет человека, который бы отлично исполнил роль Бензема – бегать и отвлекать защитников, пока Роналдо будет искать свободное пространство. Теоретически, все это мог бы исполнить Игуаин, с которым Роналду уже успел поиграть в составе "сливочных", на активная заинтересованность "Челси" в его услугах делает этот вариант не очень-то и вероятным. Дибала в роли подыгрывающего? Все возможно!

Важно! Переход Роналду может запустить целую цепочку трансферов

Дела отдельных клубов – это конечно важно, но интерес перехода Ронни заключается еще и в том, что трансфер лучшего игрока мира может стать причиной настоящего трансферного безумия после завершения Чемпионата Мира. Во-первых, продавать будет сам "Ювентус". Во-вторых, теперь Перес имеет 112 млн евро и может позаботится о том, чтобы на место Роналду пришел новый игрок. Называются имена трех исполнителей: Неймара, Мбаппе и Азара. А это, стоит признать, не шутки, ведь в случае ухода своих лидеров как "ПСЖ", так и "Челси" получат невероятно большие деньги и смогут снова выйти на просторы футбольного рынка и, окинув оком, подписать несколько звезд. В том числе, кстати, и забрать игроков у друг друга. Ведь уже не первый день ходят слухи, что Париж собирается пригласить к себе Н’Голо Канте. Вот уж интересно может получится.

Однако, это дело завтрашнего дня. А сегодня ликуют только фанаты "Ювентуса", ведь к их клубу присоединилась живая легенда, которая, к тому же, знает, как побеждать в самом престижном футбольном турнире Европы. Пока сложно давать прогнозы относительно провала или успеха Роналду в Турине. Финал этой истории уж очень непредсказуемый. Собственно, как и сам трансфер. Еще месяц назад автору утверждения о трансфере сказали бы: "Да что ты, черт побери, такое несешь?". А сегодня новую главу получила не только история "Реала", а еще и "Ювентуса", Серии "А", а, может, и кого-то или чего-то еще.

Кстати, для любителей "пасхалок"! Помните тот фантастический гол Роналду в ворота "Юве" в четвертьфинале Лиги Чемпионов? Помните реакцию туринских болельщиков? Они не устраивали свист, они аплодировали и были восхищены такой игрой. Возможно, именно тогда Ронни и понял, что здесь будет его новый дом!

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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