Подольски: "Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн"

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Подольски: "Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн"Бывший нападающий "Кёльна" Лукас Подольски, представляющий японский "Виссел Кобе", в будущем надеется вернуться в немецкий клуб. 

"Естественно, возвращение в "Кёльн" всегда было и остаётся актуальной темой. Вне зависимости от того, где я буду находиться. Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн", - сказал он.

Подольски играл за "Кёльн" с 2003 по 2006 год, а также с 2009 по 2012 год.

Читайте: Удачный дебют: Подольски оформил дубль в первом матче за "Виссел Кобе"  | http://soccernews.ru

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