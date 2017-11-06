Подольски: "Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн"

Бывший нападающий "Кёльна" Лукас Подольски, представляющий японский "Виссел Кобе", в будущем надеется вернуться в немецкий клуб.

"Естественно, возвращение в "Кёльн" всегда было и остаётся актуальной темой. Вне зависимости от того, где я буду находиться. Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн", - сказал он.

Подольски играл за "Кёльн" с 2003 по 2006 год, а также с 2009 по 2012 год.

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