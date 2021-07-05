Подольски может продолжить карьеру в Польше

Фото инстаграм Лукаса Подольски

Известный немецкий футболист Лукас Подольски общается с представителями "Гурника" из Забже.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны ведут переговоры о заключении контракта.

36-летний нападающий является свободным агентом после ухода из "Антальяспора". Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

Помимо "Гурника" Подольски интересуются клубы из Турции, Катара, Бразилии и Мексики.

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