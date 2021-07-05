Подольски может продолжить карьеру в Польше
Фото инстаграм Лукаса Подольски
Известный немецкий футболист Лукас Подольски общается с представителями "Гурника" из Забже.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны ведут переговоры о заключении контракта.
36-летний нападающий является свободным агентом после ухода из "Антальяспора". Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.
Помимо "Гурника" Подольски интересуются клубы из Турции, Катара, Бразилии и Мексики.
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