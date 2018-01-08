Подольски открыл свой ресторан в Кёльне

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Подольски открыл свой ресторан в Кёльне

Нападающий японского "Виссел Кобе" Лукас Подольски открыл ресторан, в котором готовят кебабы и шашлыки, сообщает Four Four Two.

По информации источника, заведение находится в Кёльне. Футболист лично принял участие в его открытии, после чего провёл автограф-сессию и пофотографировался с болельщиками.

Подольски не исключает, что по завершению карьеры сосредоточится на развитии ресторана. 

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