Подольски перенес операцию из-за вирусного гриппа

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Подольски перенес операцию из-за вирусного гриппа

Немецкий нападающий "Виссел Кобе" Лукас Подольски сообщил, что ему сделали операцию на ухе из-за осложнений, которые возникли в результате заболевания вирусного гриппа.

"Я хочу сделать небольшое объявление. Я перенес операцию. Теперь мне предстоит восстановление. Надеюсь, что вскоре мне станет легче. Я всегда был бойцом. Благодарю замечательную команду доктора Симона Пройса. Ваш Лукас", - написал Подольски в своем Instagram, прикрепив фотографию с забинтованной головой.

34-летний Подольски выступает за "Виссел Кобе" с лета 2017 года. Всего за японский клуб он провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 января 2020 года.

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