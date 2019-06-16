Подольски перенес операцию из-за вирусного гриппа
Немецкий нападающий "Виссел Кобе" Лукас Подольски сообщил, что ему сделали операцию на ухе из-за осложнений, которые возникли в результате заболевания вирусного гриппа.
"Я хочу сделать небольшое объявление. Я перенес операцию. Теперь мне предстоит восстановление. Надеюсь, что вскоре мне станет легче. Я всегда был бойцом. Благодарю замечательную команду доктора Симона Пройса. Ваш Лукас", - написал Подольски в своем Instagram, прикрепив фотографию с забинтованной головой.
Hey everyone, I just wanted to give you a brief update. I’ve successfully concluded an operation and now the recovery will take time. I hope to be better soon! Don’t forget, I am always a fighter! Thanks to the amazing team around doctor Simon Preuß. Greetings - Your Lukas #comebackstronger #staystrong #nevergiveup #poldi
34-летний Подольски выступает за "Виссел Кобе" с лета 2017 года. Всего за японский клуб он провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 января 2020 года.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|2
|Боруссия Дортмунд
|34
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|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19