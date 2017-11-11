Подольски: "После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах"

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски вспомнил о матчах против национальной командой России на отборочном этапе к Чемпионату Мира 2010 года.

"Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счёте (2:1 и 1:0), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в "Арсенале", он - один из лучших российских футболистов за последние лет 20. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий Чемпионат Мира - прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах", - отметил он. | http://soccernews.ru