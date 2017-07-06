Подольски представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"

Теги галатасарайлукас подольски

Подольски представлен в качестве игрока "Виссел Кобе"Нападающий Лукаш Подольски официально представлен в качестве игрока японского клуба "Виссел Кобе".

Об этом сообщается в Twitter новой команды немца.

Напомним, что 32-летний футболист перебрался в Японию из "Галатасарая".

 

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