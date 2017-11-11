Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"

Теги локомотив москвалукас подольски

Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"

Известный немецкий форвард Лукас Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в московский "Локомотив".

"Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Всё-таки английская Премьер-лига - одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому" - сказал 32-летний футболист.

Напомним, что сейчас Подольски выступает за японский "Виссел Кобе". 

Не пропустите: Подольски: "После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов