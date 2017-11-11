Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"

Известный немецкий форвард Лукас Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в московский "Локомотив".

"Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от "Арсенала" и решил перейти туда. Всё-таки английская Премьер-лига - одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому" - сказал 32-летний футболист.

Напомним, что сейчас Подольски выступает за японский "Виссел Кобе".

Не пропустите: Подольски: "После ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах". | http://soccernews.ru