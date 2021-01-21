Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"

Знаменитый немецкий нападающий Лукас Подольски рассказал, что в 2014 году он мог перейти в московский "Локомотив".

"Я точно мог перейти в "Локомотив". Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Конкретное предложение от российских клубов и встреча у меня была только с "Локомотивом", - приводит слова Подольски пресс-служба московского "Динамо".

35-летний Подольски в настоящее время выступает за "Антальяспор". Ранее он играл за "Кельн", "Баварию", вновь "Кельн", "Арсенал", "Интер", "Галатасарай" и "Виссел Кобе". В 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.

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