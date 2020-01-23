Подольски стал одноклубником Кудряшова
"Антальяспор" в своём официальном твиттере объявил о переходе нападающего Лукаса Подольски.
Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020
Условия контракта между сторонами пока неизвестны. Ранее сообщалось, что речь идёт о соглашении до лета 2021 года.
34-летний немец являлся свободным агентом после ухода из "Виссел Кобе", поэтому достался турецкому клубу бесплатно.
В "Антальяспоре" звёздный форвард стал партнёром по команде защитника сборной России Фёдора Кудряшова.
До "Виссел Кобе" Подольски выступал за "Кёльн", "Баварию", "Арсенал", "Интер" и "Галатасарай".
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