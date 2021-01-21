Подольски заявил, что был близок к переходу в "Локомотив"

Экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски заявил, что вел переговоры с "Локомотивом".

"Мы встречались с Ольгой Смородской в Кельне, вели предметные переговоры о трансфере. Со стороны российского клуба все было на очень высоком профессиональном уровне. Я на самом деле склонялся к переходу. Однако, потом появился шанс перейти в лондонский "Арсенал". Играть в АПЛ всегда было моей мечтой. Потому я выбрал именно "канониров". так что принял решение в пользу этого варианта", - сказал Подольски в интервью "СЭ".

В тоже время не исключил перехода в российский клуб летом 2021 года.

"В футболе нельзя загадывать наперед. Летом заканчивается соглашение с моим нынешним клубом. Уже есть несколько вариантов и я выберу лучшее для себя и своей семьи".