Подозреваемый в избиении Фетисова прокомментировал своё задержание

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Жафар Боровков, подозреваемый в избиении директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, высказался о произошедшем инциденте.

"Я вышел из клуба. Дальше непонятно из-за чего возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около клуба. Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Из-за чего впоследствии он толкнул меня, а я толкнул его.

После чего нас пытались разнять и подошёл вот товарищ, друг, я не знаю (речь об Антоне Фетисове). Так получилось, что я его ударил. Проявлял ли агрессию второй человек (Фетисов)? Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему может помочь", - сказал Боровков.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Избранная мера пресечения - домашний арест сроком 2 месяца.

Фетисов находится в больнице. У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

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