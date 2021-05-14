Подозреваемый в избиении Фетисова прокомментировал своё задержание
Фото t.me/readovkanews
Жафар Боровков, подозреваемый в избиении директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, высказался о произошедшем инциденте.
"Я вышел из клуба. Дальше непонятно из-за чего возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около клуба. Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Из-за чего впоследствии он толкнул меня, а я толкнул его.
После чего нас пытались разнять и подошёл вот товарищ, друг, я не знаю (речь об Антоне Фетисове). Так получилось, что я его ударил. Проявлял ли агрессию второй человек (Фетисов)? Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему может помочь", - сказал Боровков.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Избранная мера пресечения - домашний арест сроком 2 месяца.
Фетисов находится в больнице. У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
Не пропустите: Директор "Спартака" Фетисов рассказал о своем состоянии после избиения. | http://soccernews.ru
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