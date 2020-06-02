Подписался на аккаунты: появилась информация, куда может перейти Сауль

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Подписался на аккаунты: появилась информация, куда может перейти Сауль

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль подписался на Instagram-аккаунты "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" Foundation.

Несколько дней назад футболист объявил, что в ближайшее время он сменит клуб. Возможно, хавбек переберется в стан манкунианцев. 

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру Сауля в качестве возможной замены французскому полузащитнику Полю Погба, которым интересуются ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 25-летний Сауль провел за "Атлетико" 37 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Сумма отступных в контракте испанца составляет 150 миллионво евро.

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