Подписание Дембеле "Барселоной" откладывается

Каталонская "Барселона" сегодня не подпишет вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, первый громкий трансфер "сине-гранатовых", несмотря на заверения французской прессы, не состоится в течение ближайших нескольких часов. Информация о скором подписании 20-летнего футболиста "шмелей" появилась в связи с тем, что он пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Как стало известно, пропуск занятия перспективным французом не был согласован им ранее с тренерским штабом "Боруссии", что и побудило волну слухов о его скором уходе.

Напомним, в "Боруссии" трансфер Дембеле в "Барселону" назвали маловероятным. | soccernews.ru