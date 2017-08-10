Подписание Дембеле "Барселоной" откладывается

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембеле

Подписание Дембеле "Барселоной" откладываетсяКаталонская "Барселона" сегодня не подпишет вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, первый громкий трансфер "сине-гранатовых", несмотря на заверения французской прессы, не состоится в течение ближайших нескольких часов. Информация о скором подписании 20-летнего футболиста "шмелей" появилась в связи с тем, что он пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды. Как стало известно, пропуск занятия перспективным французом не был согласован им ранее с тренерским штабом "Боруссии", что и побудило волну слухов о его скором уходе.

Напомним, в "Боруссии" трансфер Дембеле в "Барселону" назвали маловероятным. | soccernews.ru

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