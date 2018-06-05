Подписание Клоппа обойдется "Реалу" в 32 миллиона евро

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Подписание Клоппа обойдется "Реалу" в 32 миллиона евроЗа подписание контракта с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом мадридскому "Реалу" придется выложить 32 миллиона евро.

Как информирует Tuttosport, именно такая сумма компенсации за возможный разрыв действующего до лета 2022-го года контракта прописана в соглашении между 50-летним специалистом и его клубом.

Напомним, Клопп определился с первыми своими двумя трансферами в "Реале". | soccernews.ru

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