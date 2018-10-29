Подписание Конте обойдется "Реалу" в 10 миллионов евро

Подписание контракта с итальянским тренером Антонио Конте обойдется мадридскому "Реалу" в 10 миллионов евро.

Согласно сведениям El Mundo Deportivo, именно такую сумму "сливочные" обязаны будут выплатить лондонскому "Челси" за разрыв "аристократами" контракта с 49-летним специалистом.

Конте был уволен со "Стэмфорд Бридж" летом текущего года. Однако "Челси" отказался разрывать действующее с ним до конца 2019-го года соглашение, продолжая выплачивать ему зарплату.

Напомним, "Реал" может объявить о назначении Конте уже завтра. | soccernews.ru