Подписание Конте обойдется "Реалу" в 10 миллионов евро

1 Теги реал мадридчелсиантонио конте

Подписание Конте обойдется "Реалу" в 10 миллионов евроПодписание контракта с итальянским тренером Антонио Конте обойдется мадридскому "Реалу" в 10 миллионов евро.

Согласно сведениям El Mundo Deportivo, именно такую сумму "сливочные" обязаны будут выплатить лондонскому "Челси" за разрыв "аристократами" контракта с 49-летним специалистом.

Конте был уволен со "Стэмфорд Бридж" летом текущего года. Однако "Челси" отказался разрывать действующее с ним до конца 2019-го года соглашение, продолжая выплачивать ему зарплату.

Напомним, "Реал" может объявить о назначении Конте уже завтра. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Игорь

Накануне были сообщения, что Конте все проблемы с Челси утряс...

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов