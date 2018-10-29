Подписание "Реалом" контракта с Конте находится под угрозой срыва

Подписание мадридским "Реалом" контракта с известным итальянским тренером Антонио Конте находится под угрозой срыва.

Как информирует Marca, переговоры между королевским клубом и 49-летним специалистом приостановлены. В стане "сливочных" всерьез озадачились методами работы итальянца, которые стали причиной разлада в его отношениях с игроками на предыдущем месте работы - в лондонском "Челси". В связи с этим, на "Сантьяго Бернабеу" вновь начали рассматривать кандидатуры Сантьяго Солари (вторая команда "Реала") и Роберто Мартинеса (сборная Бельгии).

Напомним, Конте может отказать "Реалу" ради другого клуба. | soccernews.ru