Подписание Санчеса исключает возможность возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вряд ли вернется в английский "Манчестер Юнайтед" следующим летом.

Как информирует Express, переход португальского бомбардира в стан "красных дьяволов" будет маловероятным ввиду подписания самым титулованным клубом Туманного Альбиона в текущее трансферное окно нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Ожидается, что "Юнайтед" отдаст чилийцу "7" игровой номер, который специально приберегался для Роналду.

Напомним, "Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новый клуб. | soccernews.ru