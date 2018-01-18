Подписание Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" в 200 миллионов евро
Подписание форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" примерно в 200 миллионов евро.
Так, по сведениям The Telegraph, помимо расходов на зарплату игроку в размере 120-ти миллионов евро за четыре года (без вычета налогов) и сам трансфер, который оценивается в 35 миллионов евро, "красные дьяволы" также будут вынуждены внести взнос за подписание чилийца в пределах 25 миллионов евро и заплатить агентам футболиста порядка 15-ти миллионов евро.
Напомним, Венгер высказался о возможном обмене Санчеса на Мхитаряна. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|23
|50
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|23
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17