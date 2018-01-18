Подписание Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" в 200 миллионов евро

Подписание форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса обойдется "Манчестер Юнайтед" примерно в 200 миллионов евро.

Так, по сведениям The Telegraph, помимо расходов на зарплату игроку в размере 120-ти миллионов евро за четыре года (без вычета налогов) и сам трансфер, который оценивается в 35 миллионов евро, "красные дьяволы" также будут вынуждены внести взнос за подписание чилийца в пределах 25 миллионов евро и заплатить агентам футболиста порядка 15-ти миллионов евро.

Напомним, Венгер высказался о возможном обмене Санчеса на Мхитаряна. | soccernews.ru