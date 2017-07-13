Подписание Верратти может обернуться для "Барселоны" двойной выгодой

Теги марко верраттимонакореал мадридпсжбарселонакилиан мбаппе

Подписание Верратти может обернуться для "Барселоны" двойной выгодойКаталонская "Барселона" все еще рассчитывает заполучить полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, в течение текущего трансферного окна "сине-гранатовые" вполне еще будут готовы сделать новое предложение по 24-летнему хавбеку парижан.

При этом возможное подписание итальянца может обернуться для "Барсы" двойной выгодой - каталонский гранд не только получит в свои ряды топ-игрока, но и может навредить мадридскому "Реалу", так как ПСЖ планирует направить средства с продажи своего футболиста на покупку форварда "Монако" Килиана Мбаппе, который входит в сферу интересов "сливочных".

Напомним, "Барселона" определилась с двумя кандидатами на усиление позиции правого защитника. | soccernews.ru

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