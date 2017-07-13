Подписание Верратти может обернуться для "Барселоны" двойной выгодой

Каталонская "Барселона" все еще рассчитывает заполучить полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, в течение текущего трансферного окна "сине-гранатовые" вполне еще будут готовы сделать новое предложение по 24-летнему хавбеку парижан.

При этом возможное подписание итальянца может обернуться для "Барсы" двойной выгодой - каталонский гранд не только получит в свои ряды топ-игрока, но и может навредить мадридскому "Реалу", так как ПСЖ планирует направить средства с продажи своего футболиста на покупку форварда "Монако" Килиана Мбаппе, который входит в сферу интересов "сливочных".

Напомним, "Барселона" определилась с двумя кандидатами на усиление позиции правого защитника. | soccernews.ru