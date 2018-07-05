Подписанием своей трансферной цели Перес может добиться ухода из "Барселоны" ее важного игрока

Подписанием одной из своих трансферных целей президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может добиться ухода из каталонской "Барселоны" ее важного игрока.

Так, по сведениям испанской прессы, существует высокая вероятность того, что этим летом королевскому клубу таки удастся подписать голкипера "Ромы" Алиссона. Если трансфер бразильца состоится, "волки" предпримут попытки подписать вратаря "сине-гранатовых" Яспера Силлессена, который в прошлом сезоне мог безболезненно подменять "первого номера" своей команды Марка-Андре тер Штегена.

Напомним, агент Роналду встретился с руководством "Реала". | soccernews.ru