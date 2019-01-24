Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры

Футбол – это игра, которая дарит массу положительных эмоций людям со всех точек земного шара. Тем не менее, бывают такие моменты, когда болельщики, невзирая на клубные пристрастия и предпочтения, объединяются и скорбят. Смерть футболистов, находящихся в расцвете сил, всегда являлась настоящей трагедией мирового масштаба, поэтому вспомним тех, кто не смог реализовать весь свой потенциал ввиду скоропостижной кончины.

4. Давиде Астори (31 год, Италия).

«Железный Давиде» - именно так называли итальянского защитника поклонники всех команд, цвета которых он защищал на протяжении карьеры. Несгибаемая воля к победе, отсутствие травм и желание вступать в отбор – таким навсегда в памяти болельщиков в Италии останется Давиде, скончавшийся четвертого марта прошлого года в отеле. Вместе с «Фиорентиной» итальянец тогда прибыл в город Удине, чтобы сыграть против местного «Удинезе», однако утром его партнеры по команде нашли Давиде в собственной кровати – он уже был мертв. Руководство «Фиорентины» приняло решение изъять из обращения тринадцатый номер, под которым Давиде защищал цвета «фиалок», а также решило выплачивать семье защитника все денежные средства, которые должны были поступать на его счет после подписания нового контракта. Контракта, подпись на котором Давиде должен был оставить на следующий день после смерти. Смерть итальянца оплакивала без преувеличения вся футбольная часть страны, в то время как на его похороны прилетели бывшие партнеры по сборной в лице Джанлуджи Буффона и Леонардо Бонуччи. Причиной ухода из жизни Давиде стала, по всей видимости, остановка сердца, вызванная тахикардией, что стало настоящим шоком для врачей и поклонников «Фиорентины», которые прекрасно знали о богатырском здоровье игрока.

3. Даниэль Харке (26 лет, Испания).

Еще одна трагическая гибель, напрямую связанная с Италией. На территории красивейшего города Флоренции, куда ежегодно приезжают толпы туристов, летом 2009-го года в мир иной отправился капитан «Эспаньола» Даниэль Харке. Если Давиде скончался во сне, то Харке – во время беседы со своей подругой по сотовому телефону. Харке являлся образцом верности в испанском футболе, ведь под знамена «Эспаньола», приходящегося злейшим врагом каталонской «Барселоне», он впервые попал в двенадцатилетнем возрасте и ни разу даже в мыслях не собирался перебраться в другой клуб. За национальную сборную Харке, которому гол на чемпионате мира 2010-го года посвятил полузащитник «фурия роха» Андреас Иньеста, не дебютировал, однако в памяти испанских болельщиков остался, безусловно, на долгие годы. Харке умел забивать из разных позиций – на его счету значилось 8 голов в испанской Примере. После кончины Даниэля руководство «Эспаньола» вывело из обращения двадцать первый номер, который постоянно красовался на спине статного защитника.

2. Марк-Вивьен Фоэ (28 лет, Камерун).

Полузащитник, появившийся на свет на территории камерунского города Яунде в 1975-м году, за свою недолгую карьеру примерил футболки таких клубов, как «Ланс», «Вест Хэм Юнайтед», «Лион» и «Манчестер Сити». В составе национальной сборной Камеруна провел шестьдесят четыре игры, причем последний матч в карьере он сыграл именно на международном уровне. В тот год (а на дворе стоял 2003-й) Марк-Вивьен вместе с «неукротимыми львами» отправился на Кубок Конфедераций, проходивший на полях Франции. В полуфинальном матче против национальной сборной Колумбии Марк-Вивьен рухнул на газон и больше не поднимался. Врачи обеих сборных плюс медицинская бригада выскочили на зеленый прямоугольник, однако после тщетных усилий камерунец скончался. Марк никогда не употреблял спиртного, а также являлся, со слов его партнеров по сборной, убежденным вегетарианцем. Увы, здоровый образ жизни и правильное питание не позволили «Неукротимому льву» дожить даже до тридцати лет. «Лион», в котором футболист провел два неплохих сезона, вывел из обращения номер, красовавшийся на спине полузащитника, а игроки сборной Камеруна совершили три прощальных круга после финального матча с портретом своего друга.

1. Франтишек Райторал (31 год, Чехия).

Поклонники ЦСКА со стажем помнят, как светловолосый защитник поразил ворота Акинфеева в матче против чешской «Виктории» в рамках групповой стадии Лиги Чемпионов. Спустя несколько лет после того гола чех повесился в собственном доме в турецком городе Газиантеп, где в ту пору играл за местный «Газиантеспор». Да, чех ушел из жизни по собственной воле, однако достаточно успешная карьера оборвалась по причине расставания с любимой девушкой и перманентными проблемами психологического характера. Партнеры по команде рассказывали, что Райти, как его называли во всех клубах, чередовал отличное настроение с полнейшей апатией, в то время как склонность к азартным играм привела к катастрофическим долгам. В итоге, в возрасте тридцати одного года некогда основной защитник сборной Чехии свел счеты с жизнью. Да, он был психически нездоровым человеком (запирался дома на несколько дней и не выходил, надевал полотенце на голову перед важными матчами), однако его уход стал эквивалентом наплевательского отношения к нему со стороны окружающих. Сейчас партнерам по клубу легко заявлять, что Райторал страдал от проблем, однако силой отвести человека к психиатру или провести с ним беседы, видимо, никто не пожелал.

Георгий Артмеладзе

