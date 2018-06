Подрастает замена: сын Роналду забил классный гол с передачи Криштиану

Сын нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду отметился отличным голом с паса отца.

После завершения товарищеского матча между португальцами и Алжиром (3:0), Роналду-младший вышел на поле стадиона "Эштадиу да Луш".

Юный футболист получил пас от своего отца и классный ударом направил мяч в верхний угол ворот.

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho



The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa