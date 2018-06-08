Подрастает замена: сын Роналду забил классный гол с передачи Криштиану

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Подрастает замена: сын Роналду забил классный гол с передачи Криштиану
Сын нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду отметился отличным голом с паса отца.

После завершения товарищеского матча между португальцами и Алжиром (3:0), Роналду-младший вышел на поле стадиона "Эштадиу да Луш".

Юный футболист получил пас от своего отца и классный ударом направил мяч в верхний угол ворот.

Видео: Роналду-младший уже хорош на поле.

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