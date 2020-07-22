Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа

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Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа

Подросткам, отрезавшим голову алюминиевой фигуре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, придется заплатить штраф. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, полиция привлекла четверых подростков к административной ответственности за мелкое хулиганство. Каждый из них был оштрафован на 500 рублей.

На данный момент фигура закрыта пакетом.

Напомним, несколько дней назад неизвестные отрезали голову фигуре Дзюбы и помочились на нее. Местные жители Подольска обратились в полицию.

Напомним, фигура появилась после ЧМ-2018. Жители собрали нужную сумму и установили копию футболиста.

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