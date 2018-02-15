Подруга Ди Марии раскритиковала Эмери

Подруга вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии Жоржелина Кардосо раскритиковала главного тренера парижан Унаи Эмери.

Так, на своей странице в инстаграм она написала: " Ваши усилия + ваша прекрасная работа + ваши голы + ваши результативные передачи + ваша хорошая форма = скамейке запасных. Но мы же ничего не понимаем в футболе, мы - женщины... ".

Напомним, Неймар остался недоволен решением Эмери. | soccernews.ru