Подруга Ди Марии раскритиковала Эмери

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Подруга Ди Марии раскритиковала ЭмериПодруга вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии Жоржелина Кардосо раскритиковала главного тренера парижан Унаи Эмери.

Так, на своей странице в инстаграм она написала: "Ваши усилия + ваша прекрасная работа + ваши голы + ваши результативные передачи + ваша хорошая форма = скамейке запасных. Но мы же ничего не понимаем в футболе, мы - женщины...".

Напомним, Неймар остался недоволен решением Эмери. | soccernews.ru

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