Подруга Федуна объяснила, почему Гус Тиль провалился в "Спартаке"

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Подруга Федуна объяснила, почему Гус Тиль провалился в "Спартаке"

Зарема Салихова, которую называют гражданской супругой владельца "Спартака" Леонида Федуна, порассуждала о причинах неудачного выступления голландского полузащитника Гуса Тиля в составе "красно-белых".

"Вариант с Тилем возник из-за несостоявшегося трансфера Перейры. Мы обратили внимание на голландский рынок. По Тилю были положительные рекомендации, но лично мне Камоцци говорил, что этот игрок не адаптирован к Москве, не приспособлен к российскому футболу. Это качественный игрок, но не для нас, к сожалению. Под другую систему он встраивается. И для меня стало огромным негативным сюрпризом, когда я узнала, за какие деньги его купили в "Спартак". Это большое давление на самого игрока, парень-то он неплохой. Получается, что был один тренер [Кононов], который в него верил, позволил ему ярко начать карьеру в России. Но потом пришёл другой [Тедеско], которому Тиль не подошёл.

Я считаю, что это неправильно организованный менеджмент - либо тренер под игрока, либо игроки под тренера. Тут нужно сразу определяться. А выкидывать такие деньги - самый дорогой трансфер за всю историю "Спартака" - мне просто жалко и обидно. Можно было на эти средства усилить состав другими качественными футболистами, и быть не на шестом-седьмом месте, а гораздо выше", - заявила Салихова.

Летом 2019 года "Спартак" купил Тиля у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе хавбека 24 матча, 2 гола и 3 ассиста. На этой неделе игрока по схеме "1+1" арендовал "Фрайбург".

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