Подруга Федуна рассказала, как убедила владельца "Спартака" купить Ларссона
Зарема Салихова, которую называют гражданской супругой владельца "Спартака" Леонида Федуна, призналась, что это она убедила бизнесмена приобрести шведского нападающего Джордана Ларссона.
Напомним, что летом 2019 года футболист перешёл в московский клуб из "Норрчепинга" за 4 миллиона евро.
"По поводу Ларссона - его мало кто знал, молодой парень... Шведским рынком "Спартак", в целом, никогда не интересовался. Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя - посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа "Барселоны". Также мы узнавали, какой Ларссон в быту, общении. Он лёгкий, приятный человек - даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за "Спартак", то три года не дари мне никакие подарки. Потому что я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много голов. Я верю в этого футболиста", - заявила Салихова.
В составе "красно-белых" 23-летний Ларссон сыграл 36 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.
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