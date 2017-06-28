Подруга Роналду агитирует португальца остаться в Мадриде

Подруга форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес пытается убедить своего возлюбленного продолжить карьеру в королевском клубе.

Как информирует испанская пресса, девушка лишь недавно начала модельную карьеру, заключив несколько выгодных контрактов, поэтому она заинтересована в том, чтобы не уезжать из страны. Ввиду этого в "Реале" небезосновательно рассчитывают, что Джорджина сможет оказать влияние на принимаемое португальцем решение о своем будущем.

Напомним, фанаты в Казани попытались спровоцировать Роналду. | soccernews.ru