Подруга Роналду агитирует португальца остаться в Мадриде

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Подруга Роналду агитирует португальца остаться в МадридеПодруга форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес пытается убедить своего возлюбленного продолжить карьеру в королевском клубе.

Как информирует испанская пресса, девушка лишь недавно начала модельную карьеру, заключив несколько выгодных контрактов, поэтому она заинтересована в том, чтобы не уезжать из страны. Ввиду этого в "Реале" небезосновательно рассчитывают, что Джорджина сможет оказать влияние на принимаемое португальцем решение о своем будущем.

Напомним, фанаты в Казани попытались спровоцировать Роналду. | soccernews.ru

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