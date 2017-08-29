Подруга Роналду намекнула на свою скорую свадьбу с португальцем

Подруга форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес намекнула на свою скорую свадьбу с футболистом.

Так, вторая половинка португальца, которая в следующем году родит своему избраннику ребенка, в инстаграме подписалась на страницу дизайнера свадебных платьев Pronovias. Испанские СМИ сразу же предположили, что у пары все идет к скорой свадьбе.