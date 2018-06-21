Подруга Роналду: "Поддержу Криштиану, если он решит сменить клуб"

Подруга форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес высказалась по будущему своего парня.

"Уход из "Реала"? Я очень счастлива в Мадриде, потому что мой спутник и мои дети дарят мне такую возможность. Но если он решит сменить клуб и страну, я поддержу его. Мне все равно, где мы будем вместе ", - цитирует Родригес Le 10 Sport.

Напомним, Каррера оценил игру Роналду на ЧМ в России. | soccernews.ru