Подруга Роналду: "Поддержу Криштиану, если он решит сменить клуб"

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Подруга Роналду: "Поддержу Криштиану, если он решит сменить клуб"Подруга форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес высказалась по будущему своего парня.

"Уход из "Реала"? Я очень счастлива в Мадриде, потому что мой спутник и мои дети дарят мне такую возможность. Но если он решит сменить клуб и страну, я поддержу его. Мне все равно, где мы будем вместе", - цитирует Родригес Le 10 Sport.

Напомним, Каррера оценил игру Роналду на ЧМ в России. | soccernews.ru

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