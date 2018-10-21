Подруга Роналду резко сменила имидж

3 Теги ювентускриштиану роналду

Подруга Роналду резко сменила имидж
Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес сменила имидж, перекрасившись в блондинку.

Испанка выложила фотографию на своей странице в Instagram и подписала ее следующим образом: "Я сошла сума… я теперь блондинка".

Напомним, что 23-летняя Родригес в прошлом году родила от Роналду дочь, которую назвали Алана Мартина.

Не пропустите: Порноактер встал на защиту Роналду. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Фанат РМ

Страшная баба, Криш не особо жалует блондинок, но эта подруга -жесть, макияж зашкаливает... и вообще- кака! Колхозница, посмотрела бы, как Виктория Бэкхем одевается...

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РМ

Баба охуенная,это ты долбаёб без вкуса,жалко что с пидором из-за денег

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

ЦЁМ-ЦЁМ-ЦЁМ. Я тебя люблю моя Джорджина!

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