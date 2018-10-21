Подруга Роналду резко сменила имидж



Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес сменила имидж, перекрасившись в блондинку.

Испанка выложила фотографию на своей странице в Instagram и подписала ее следующим образом: "Я сошла сума… я теперь блондинка".

Напомним, что 23-летняя Родригес в прошлом году родила от Роналду дочь, которую назвали Алана Мартина.

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