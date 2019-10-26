Подвиги "Лестера" ждать не стоит, но от этого европейские чемпионаты не станут скучнее: выделяем 4 главных матча выходных

"Шальке" – "Боруссия" (Д)

26 октября, 16:30. Гельзенкирхен, "Фелтинс-Арена"

Рурское дерби – классика немецкого футбола, битва непримиримых соперников. Для болельщиков и "Шальке", и "Боруссии" победа над принципиальным оппонентом иногда является даже важнее, чем итоговое место в чемпионате. Интереса к поединку добавляет невероятная плотность в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги – лидера и 9-ю команду разделяют всего 2 очка. "Боруссия" (Д) сейчас занимает 4 место, но подходит к поединку с "Шальке" не в лучшем настроении. Команда Люсьена Фавра посреди недели проиграла "Интеру" и существенно усложнила себе задачу выхода из группы Лиги Чемпионов. Впрочем, нынешний "Шальке" тоже не в идеальной форме. "Кобальтовые" после довольно удачного старта не могут выиграть уже 2 матча подряд и опустились на 7 место. Однако, перед дерби любые расклады не имеют никакого значения. Это особый день как для жителей Дортмунда и Гельзенкирхена, так и для всех, кто имеет отношение к клубам. Последние 5 матчей радовали болельщиков по меньшей мере двумя голами – последний раз команды ушли с поля без забитых мячей еще 3 года назад. Что ж, есть все основания ожидать результативное дерби, ведь обе команды трудно назвать слишком надежными в защите. У "Боруссии" могут не сыграть Марко Ройс, Марсель Шмельцер и Пако Алькасер. Зато точно выйдет на поле Джейдон Санчо, который отбыл дисциплинарное наказание за опоздание с национальной сборной Англии. "Шальке" не досчитается травмированного Бенталеба.

"Атлетико" – "Атлетик"

26 октября, 22:00. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

Центральным матчем 10-го тура Примеры должно было стать Эль Классико, но из-за масштабной акции протеста в Барселоне было принято решение о переносе поединка. Среди других матчей выделяется встреча в Мадриде, в которой "Атлетико" принимает "Атлетик" из Бильбао. Команда Диего Симеоне попала в черную полосу. Только 3 очка в последних 3-х поединках Ла Лиги и 1 забитый мяч отодвинули "матрасников" с первого места турнирной таблице Примеры за пределы зоны Лиги Чемпионов. Впрочем, посреди недели "Атлетико" минимально обыграл "Байер" в ЛЧ и сделал весомую заявку на выход из группы. Теперь мадридцам пора сконцентрироваться на чемпионате, ведь еще несколько неудач поставят крест на чемпионских амбициях "матрасников". Не добавляет оптимизма Симеоне и кадровая ситуация. Фелиш, Хименес, Савич и Врсалько не помогут команде в поединке против принципиальных басков. У них, к слову, ситуация также не лучшая – 4-матчевая безвыигрышная серия, 2 забитых в этот период гола и текущее 8 место в Примере.

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

27 октября, 18:30. Ливерпуль, "Энфилд"

"Тоттенхэм" попытается взять мини-реванш у "Ливерпуля" за поражение в финале Лиги Чемпионов 2018/19. Впрочем, в подобное развитие событий верится довольно трудно – "шпоры" ужасно начали текущий сезон, раздавая очки направо и налево. 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения – с таким заделом подходят подопечные Почеттино к дуэли с действующим победителем Лиги Чемпионов. В СМИ появилась даже информация о недовольстве отдельных футболистов методами работы главного тренера. Однако на неделе игроки "Тоттенхэм"а получили определенный заряд позитива, разгромив "Црвену Звезду" в поединке ЛЧ. У "Ливерпуля", в отличии от соперника, проблем гораздо меньше. В прошлом туре "мерсисайдцы" прервали 17-матчевую победную серию, потеряв очки в поединке с "Манчестер Юнайтед". Наставник "красных" Юрген Клопп настроен начать новую серию, а первый шаг был сделан уже в "мидвик" – Ливерпуль разгромил "Генк" и добыл первую выездную победу в ЛЧ за последние 2 года. Обе команды могут выйти практически в оптимальных составах. Точно не сыграют только травмированные Уго Льорис, Клайн и Шакири, а участие Александра-Арнольда и Матипа все еще остается под вопросом.

"Рома" – "Милан"

27 октября, 19:00. Рим, "Стадио Олимпико"

В Вечном городе встретятся две команды, которые можно назвать одними из главных разочарований сезона. "Милан" после провального старта вообще успел сменить тренера, но это пока не помогает "россонери", которые в первом матче под руководством Пиоли умудрились потерять очки со скромным "Лечче". Обо всем негативе вокруг "Милана" не говорил разве что ленивый. Паулу Фонсека тоже не сильно удачно начал свою работу в "Роме". Конечно, об отставке экс-наставника донецкого "Шахтера" речь пока не идет, но только 3 победы в 8-ми матчах – не совсем то, чего ожидали руководители и тифози "джалоросси". Домашнее поражение от "Аталанты", ничьи с "Кальяри", "Сампдорией" и "Дженоа" (обе команды находятся на дне турнирной таблицы) – подобные результаты не добавляют Фонсеке зачетных баллов перед руководством. У Стефано Пиоли, в отличие от наставника "Ромы", нет проблем с составом. А вот римлянам не помогут сразу несколько важных исполнителей: Пеллегрини, Ундер, Мхитарян и Калинич травмированы, а Клюйверт отбывает дисквалификацию.