Поэт прочитал Кокорину и Мамаеву стихи после оглашения вердикта

Поэт Анатолий Маченков, который присутствовал на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, прочитал стихотворение в поддержку игроков. Об этом сообщает "Чемпионат".



После того, как суд огласил решение, согласно которому Мамаев и Кокорин останутся под стражей еще на два месяца, поэт зачитал им свои стихи.

Вот, как они выглядят:

"Футболистов унизили и оскорбили

они по-мужски

честь и достоинство

своё и друзей защитили!

Спасибо за внимание

Озвучил я сказание

О достоинстве и чести

О зависти и мести



Кокорину Александру, Кириллу

Земляку Павлу Мамаеву

Александру Протасовицкому

Здоровья, терпенья,

На футбольное поле, домой

Возвращенья!"

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