Поэт прочитал Кокорину и Мамаеву стихи после оглашения вердикта

Теги александр кокоринпавел мамаев

Поэт прочитал Кокорину и Мамаеву стихи после оглашения вердикта

Поэт Анатолий Маченков, который присутствовал на суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, прочитал стихотворение в поддержку игроков. Об этом сообщает "Чемпионат".

После того, как суд огласил решение, согласно которому Мамаев и Кокорин останутся под стражей еще на два месяца, поэт зачитал им свои стихи.

Вот, как они выглядят: 

"Футболистов унизили и оскорбили
они по-мужски
честь и достоинство
своё и друзей защитили!
Спасибо за внимание
Озвучил я сказание
О достоинстве и чести
О зависти и мести

Кокорину Александру, Кириллу
Земляку Павлу Мамаеву
Александру Протасовицкому
Здоровья, терпенья,
На футбольное поле, домой
Возвращенья!"

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