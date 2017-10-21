Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
"Валенсия" – "Севилья"
Стадион: "Месталья"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес
"Валенсия" в рамках девятого тура Примеры примет на своем поле "Севилью" – эту встречу можно назвать центральной, так как встречаются вторая и пятая команды. Давно прошли времена, когда "летучие мыши" всерьез на что-то претендовали, навязывая борьбу фаворитам, а ведь в начале нулевых "Валенсия" была грозной силой, которая выступала намного лучше "Барселоны". В 2000 и 2001 годах оранжевые выходили в финал Лиги чемпионов, проиграв оба раза ("Реалу" и "Баварии"), в 2002 и 2004 годах выиграла чемпионат, также в сезоне 03/04 завоевала Кубок УЕФА, а затем в Суперкубке обыграла "Порту".
Последние серьезные успехи команды связывают с Рафаэлем Бенитесом, который именно в "Валенсии" получил широкую известность, а уже затем перебрался в "Ливерпуль". После его ухода "летучих мышей" возглавил Клаудио Раньери, который привел с собой самый настоящий легион итальянских игроков (Ди Вайо, Корради, Моретти, Фиоре), которые не оставили о себе приятных впечатлений. Надолго в Испании Раньери не задержался, в команде началась тренерская чехарда: Кике Санчес Флорес и Куман также долго не проработали. Голландец помог "Валенсии" завоевать Кубок страны, но опустил клуб на 11 место в чемпионате, при том, что в команде играли такие футболисты, как Вилья, Мата, и Давид Силва.
Лидеры ушли в 2010 году из-за огромных долгов, но "Валенсия" сумела вернуться в элиту, заняв третье место под руководством Эмери. Унаи брал бронзу три года подряд, а затем ушел в "Спартак". "Летучие мыши" же больше медали не завоевывали, последние два сезона и вовсе занимая 11 и 12 места. Теперь же команда, похоже, снова готова закрепиться на вершине.
Новый сезон "Валенсия" начала очень мощно, оранжевые остановили две мадридские команды, сыграв с ними вничью, хотя на "Сантьяго Бернабеу" вполне могли и выиграть, победили крепкие "Атлетик" и "Реал Сосьедад", отправили шесть голов в ворота "Бетиса". Незапланированная потеря очков только одна – ничья с "Леванте". "Валенсия" имеет вторую атаку чемпионата, где выделяются Родриго и Дзадза. Итальянец снова напоминает о себе, но на этот раз с лучшей стороны. Все помнят его, как игрока, который исполнил бездарный пенальти в ворота сборной Германии на Евро-2016, а также транжиривший прекрасные моменты в "Ювентусе". Сейчас же Симоне имеет хорошую статистику – 89 минут на забитый гол (7 мячей в восьми играх), хотя без промахов из убойных позиций все равно не обходится.
В обороне "Валенсия" не столь хороша, играют по бразильской системе. Последние три игры выиграны дважды со счетом 3:2, а также 6:3.
"Севилья" во вторник была уничтожена в Москве, еще раз подтвердив репутацию чисто домашней команды, которая на чужом поле имеет проблемы с любым соперников. "Спартак" забил в ворота Рико пять раз, в чемпионате "Севилья" также проиграла два выездных матча "Атлетику" из Бильбао и мадридскому "Атлетико". Выиграть на чужом поле удалось только у аутсайдеров. На "Месталье" с такой игрой в гостях будет очень сложно.
Интересные факты противостояния:
В прошлом сезоне команды сыграли на "Месталье" 0:0, а у себя дома выиграла "Севилья" 2:1.
На поле "Валенсии" "Севилья" не может выиграть с 2012 года.
Команды провели межу собой 146 матчей: 67 побед у "Валенсии", 54 – у "Севильи", 25 ничьих.
Ориентировочные составы:
"Валенсия": Нето, Монтойя, Мурильо, Гарай, Гайя, Гуэдеш, Солер, Парехо, Кондогбия, Родриго, Дзадза.
"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Ленгле, Кьяер, Банега, Пизарро, Васкес, Корреа, Васкес, Муриэль.
Прогноз на матч:
"Валенсия" на ходу, не слабее "Севильи" по составу, а по некоторым позициям даже сильнее. К тому же у гостей все еще травмированы центральные защитники Пареха и Кариссу, а также опорник Н'Зонзи. Пара Ленгле – Кьяер не с лучшей стороны показала себя в Москве, "Валенсия" должна забить, но и "Севилья" способна отправить мяч в ворота соперника. Обе команды должны забить, а выиграет, скорее всего, "Валенсия".
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.90, на ничью – 3.60, на гостей – 3.90.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Бетис
|9
|16
|6
|Севилья
|9
|16
|7
|Леганес
|8
|14
|8
|Реал Сосьедад
|8
|13
|9
|Вильярреал
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|8
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|8
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1