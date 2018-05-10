Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"
"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Олимпийский" (Лондон)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джонатан Мосс
В преддверии заключительного тура английской Премьер-Лиге, который пройдет уже в ближайшие выходные, команды традиционно закрывают все отложенные дела. Последними в очереди остались "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед", которые в рамках перенесенного 31-го тура сразятся на лондонском стадионе "Олимпийский". К сожалению, никакого турнирного значения этот поединок не несет, как таковой мотивации у обеих команд нет."Красным дьяволам" нужно очень постараться, чтобы упустить вторую строчку, на которой они располагаются большую часть чемпионата. Этой может произойти в том случае, если удастся проиграть не только "молотобойцам", но и уступить в заключительном туре на "Олд Траффорд" "Уотфорду", при условии, что "Тоттенхэм" свой оставшийся матч выиграет. Подопечные Дэвида Мойеса, во многом благодаря неплохо проведенному январскому отрезку, лишили себя колоссальных нервов в концовке сезона. Лондонцы уже ни при каких обстоятельствах не опустятся в зону вылета. Более того, "Вест Хэм" еще не потерял шанс финишировать в верхней части турнирной таблицы, ведь от "Ньюкасла, замыкающего топ-10, их отделяет всего три очка.В прошлом туре Жозе Моуринью сознательно пожертвовал матчем с "Брайтоном", чтобы указать некоторым недовольным своим положением в команде резервистам их место - манкунианцы уступили "чайкам". В этот раз португальский специалист вряд ли примется экспериментировать, но все же травмированного Ромелу Лукаку придется кем-то заменить. У "Вест Хэма" кадровая ситуация куда более печальная. Дэвид Мойес не может рассчитывать на целый ряд игроков, среди которых Педро Обьянг, Уинстон Рид, Сэм Байрэм и Мичейл Антонио.
Интересные факты противостояния "Вест Хэма" и "Манчестер Юнайтед":
Свой последний выездной матч в сезоне "Манчестер Юнайтед" выигрывал еще шесть лет назад, когда взял верх над "Сандерлендом" на "Стэдиум оф Лайт".
Жозе Моуринью десять раз противостоял Дэвиду Мойесу в рамках Премьер-Лиги и ни разу не проиграл (семь побед и три ничьи).
В случае забитого гола Чичарито станет 23 по счету игроком в истории АПЛ, которому посчастливилось забивать, как в форме "Юнайтед", так и в матчах против "красных дьяволов". Любопытно, что трое из 22 отметились по ходу этого сезона: Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Генрих Мхитарян.
Ориентировочные составы на игру:
Вест Хэм: Харт, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку, Жоау Мариу, Лансини, Арнаутович
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Рашфорд
Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед":
Безусловно, "Манчестер Юнайтед" является фаворитом встречи, но фактор домашнего поля не позволяет "Вест Хэм" заранее списать себя со счетов. Так же считают и букмекеры, которые на победу "красных дьяволов" выставляют достаточно "жирный" коэффициент 1.8. Хотя победа "молотобойцев" в среднем оценивается в 4.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|94
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
|36
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30