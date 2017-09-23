Поездка в провинцию: "Барселона" впервые в истории навестит скромную "Жирону"

"Жирона" – "Барселона"

Стадион: "Монтиливи" (Жирона)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Посреди следующей недели еврокубки, а это значит, что практически все топовые клубы испанской Ла Лиги свои матчи сыграют в субботу, а вечерняя программа будет представлена всего одним событием, в рамках которого "Жирона" на своем скромном стадионе примет "Барселону". Так уж вышло, что в текущем сезоне на одну команду из Каталонии стало больше. Впервые в своей истории жирондинцы поднялись в элитный дивизион, таким образом, подарив любителям футбола еще одно каталонское дерби. Но, правда, уж таким громким словом нарекать предстоящее противостояние не стоит, ведь никакого противостояния, что футбольного, что околофутбольного между двумя коллективами не было, и нет.

Несмотря на очередную провальную трансферную кампанию, приход нового тренера, уход одного из ключевых футболистов, и, как следствие, большие переживания болельщиков по поводу дальнейшей судьбы клуба, "Барселона" великолепно начала сезон. После спаренного поражения "Реалу" в матче за Суперкубок, "блаугранас" взяли себя в руки и до сих пор идут без потерь. Благодаря стопроцентной статистике подопечные Эрненсто Вальверде располагаются на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя "Севилью" на два пункта.

У "Жироны" в дебютный сезон в Примере на стартовом отрезке выпал очень сложный календарь. Тем не менее, даже несмотря на это, "бело-красные" далеко не последняя команда. Провинциалы шокировали всех, в первом же поединке отобрав очки у "Атлетико", а успех закрепили уже в следующем туре победой над "Малагой". После чего последовали два проигрыша от "Атлетика" и "Севильи" и ничья с "Леганесом", но за подобный результат, вряд ли, у кого-то повернется язык упрекнуть новичков Ла Лиги.

Что касается кадрового вопроса, то по решению главного тренера "Барсы" в заявку на матч жирондинцами не попали такие игроки, как Арда Туран, Нелсон Семеду, Томас Вермален и Жерар Деулофеу. Также не смогут принять участие во встрече травмированные Рафинья и Усман Дембеле. В стане "Жироны" по причине травмы абсолютно точно не сыграет Давид Тимор, а под вопрос остается Марк Муньеса.

Интересные факты противостояния "Жироны" и "Барселоны":

"Жирона" и "Барселона" не разу в истории не сходились в очном противостоянии.

"Блаугранас" непременно выигрывали в последних 12 матчах в рамках Ла Лиги.

Подопечные Эрнесто Вальверде по итогам пяти туров является самой забивной командой – 17 голов, в то время, как ребята Пабло Мачина по этому показателю одни из худших, на их счету всего 3 мяча.

В 20 из крайних 23 поединков в рамках чемпионата Испании "Барса" в среднем за игру забила больше 2.5 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Жирона: Ираисос, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Маффео, Гранелл, Понс, Бенитес, Порту, Борха Гарсия, Стуани

Барселона: тер Штеген, А. Видаль, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Серхи Роберто, Суарес

Прогноз на матч "Жирона" – "Барселона":

"Жирона", конечно, уже показала, что умеет преподносить сюрпризы в противостояниях с топовыми соперниками, но, откровенно говоря, вряд ли, это произойдет в ближайшем матче. Букмекеры отказываются верить в победу "бело-красных", о чем свидетельствует коэффициент 12.0. В то время, как выигрыш "Барселоны" в среднем оценивается в 1.26.

Богдан Архипенко

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