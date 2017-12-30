Погба: "Арбитр не назначил пенальти в ворота "Саутгемптона"

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Погба: "Арбитр не назначил пенальти в ворота "Саутгемптона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона", который завершился нулевой ничьей, указал на ошибку судейской бригады во главе с Крэйгом Поусоном.

"Арбитр не назначил пенальти в ворота "Саутгемптона". Если бы он был назначен, а мы его реализовали, это бы изменило ход матча. Нам нужно как можно скорее победить, потому что это поможет всем нам. Давление на команду нарастает, но мы должны забыть о последних результатах и сосредоточиться на себе" - приводит слова Погба BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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