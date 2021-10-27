Погба бурно отреагировал на "фейковую" новости СМИ

Теги поль погбаманчестер юнайтед

Погба бурно отреагировал на "фейковую" новости СМИФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал "фейковую" новость издания The Sun.

В новости сообщалось, что Погба попросил прощения перед партнерами по команде за удаление в игре АПЛ с "Ливерпулем" (0:5), однако с пренебрежением отнесся к наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру, ничего ему не сказав.

"Большая ложь ради заголовков", – написал Погба в твиттере, приложив скриншот с новостью с пометкой Fake News.

Также не пропустите: Анчелотти высказался о тяжелом календаре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

До сих пор неизвестно, когда Рамос вернется в строй

До сих пор неизвестно, когда Рамос вернется в строй

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов