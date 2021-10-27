Погба бурно отреагировал на "фейковую" новости СМИ

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал "фейковую" новость издания The Sun.

В новости сообщалось, что Погба попросил прощения перед партнерами по команде за удаление в игре АПЛ с "Ливерпулем" (0:5), однако с пренебрежением отнесся к наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру, ничего ему не сказав.

"Большая ложь ради заголовков", – написал Погба в твиттере, приложив скриншот с новостью с пометкой Fake News.

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

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