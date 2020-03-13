Погба: "Делай дэб, чтобы победить коронавирус"

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Погба: "Делай дэб, чтобы победить коронавирус"

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба есть свой рецепт борьбы с коронавирусом.

"Дэб, когда кашляешь. Дэб, когда чихаешь. Дэб, чтобы победить коронавирус", - написал француз в твиттере.

26-летний Погба из-за травмы не играет с 26 декабря.

Дэб - это танцевальное движение, в ходе которого голова опускается к локтю. Со стороны это похоже на попытку прикрыть рот и нос.

Не пропустите: Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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