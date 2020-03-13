Погба: "Делай дэб, чтобы победить коронавирус"
У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба есть свой рецепт борьбы с коронавирусом.
"Дэб, когда кашляешь. Дэб, когда чихаешь. Дэб, чтобы победить коронавирус", - написал француз в твиттере.
#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk— Paul Pogba (@paulpogba) March 13, 2020
26-летний Погба из-за травмы не играет с 26 декабря.
Дэб - это танцевальное движение, в ходе которого голова опускается к локтю. Со стороны это похоже на попытку прикрыть рот и нос.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
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|18