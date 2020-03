Погба: "Делай дэб, чтобы победить коронавирус"

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба есть свой рецепт борьбы с коронавирусом.

"Дэб, когда кашляешь. Дэб, когда чихаешь. Дэб, чтобы победить коронавирус", - написал француз в твиттере.

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk