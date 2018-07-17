Погба, Дешам и вся сборная Франции спели песню про Канте

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Погба, Дешам и вся сборная Франции спели песню про Канте

Своим выступлением на Чемпионате Мира полузащитник сборной Франции Нголо Канте заслужил, чтобы про него пели песни.

Так, на чествовании "синих" в Париже Поль Погба, Дидье Дешам и компания спели для хавбека, благодаря которому Франция столь мощно выглядела в центре поля.

"О, Нголо Канте! О, Нголо Канте! Он мал, он очень милый. Он становил Лео Месси, мы то знаем, что он – читер", - гласит текст песни.

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