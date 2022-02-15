Погба еще не определился со своим будущим

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не принял решения о своем будущем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Контракт игрока с манкунианцами истекает ближайшим летом, но футболист пока отказывается продлевать соглашение с клубом. Таким образом, француз летом может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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