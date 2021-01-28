Погба готов обсудить продление контракта с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба не исключил, что останется в "Манчестер Юнайтед".

"У меня действующий контракт с клубом, истекающий в следующем году. Я собираюсь поговорить с клубом. Посмотрим, к чему это приведёт. Сейчас я получаю удовольствие от игры, моя цель - выиграть что-то. Это единственное, о чём я думаю. Хочу побеждать, играть против топ-игроков, топ-клубов, это хорошее давление. Это мой двигатель", - приводит слова звёздного француза Daily Mail.

Ранее агент футболиста Мино Райола говорил, что его клиент собирается уйти из "МЮ".

В текущем сезоне 27-летний Погба сыграл за "красных дьяволов" 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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