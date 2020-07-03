Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"

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Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек Поль Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед" на долгий срок.

27-летний игрок не хочет покидать "красных дьяволов", его настрой изменился из-за хороших отношений с главным тренером Уле Гунар Сульшером. Об этом сообщает ESPN.

Контракт француза с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, клуб, вероятно, продлит соглашение еще на год.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется "Реал". Однако сейчас футболиста заботит лишь восстановление и возвращение в строй.

Не пропустите: Погба вышел на поле впервые с декабря 2019 года| http://soccernews.ru
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